Los dueños de Coco, un perro al que mataron en A Coruña, piden analizar el ADN para dar con la persona responsable

La muerte de uno de sus perros y la desaparición del otro han llevado a una pareja de A Coruña a iniciar un proceso judicial que podría marcar un precedente en España: solicitan realizarle las pruebas biológicas a su perro para dar con la persona responsable, ya que "Coco tiene sangre que no es suya en el hocico y en una de sus patas", aseguran, "y la última persona que lo vio con vida tiene heridas compatibles con mordeduras en sus manos", añaden. Si prospera su solicitud ante la Fiscalía, sería la primera vez que se analizan restos biológi...

Lo tienen complicado. Si no tiene más lesiones que el cuello roto es que primero mordió y luego le rompieron el cuello.
#2 Para nada, sólo tiene que pedir a la GC que pregunte en hospitales o centros de salud por pacientes atendidos recientemente con moerdeduras de perro.
Porque ES de esperar que si te muerde un perro, aunque sólo te roce (tenía sangre), vayas a un hospital a que te pongan la antirrábica y te den antibioticos, si no estás jodido.
De hecho, por eso los perros son tan buenos defensores de hogar, porque aunque sean pequeños a nada que te muerdan mínimamente deberías ir a un hospital, y allí ya estás fichado...
La GC sólo tiene que preguntar en hospitales y cruzar datos.
Los perros se escapan, el que encuebtran muerto tiene sangre...

Y lo mataron rompiendole el cuello

No se rick, lo mismo qtacaron a alguien que se denfendio, no puedes dejar perros sueltos sin vigilancia, igual investigan tanto que se llevan ellos la denuncia
