Los dueños de Coco, un perro al que mataron en A Coruña, piden analizar el ADN para dar con la persona responsable

La muerte de uno de sus perros y la desaparición del otro han llevado a una pareja de A Coruña a iniciar un proceso judicial que podría marcar un precedente en España: solicitan realizarle las pruebas biológicas a su perro para dar con la persona responsable, ya que "Coco tiene sangre que no es suya en el hocico y en una de sus patas", aseguran, "y la última persona que lo vio con vida tiene heridas compatibles con mordeduras en sus manos", añaden. Si prospera su solicitud ante la Fiscalía, sería la primera vez que se analizan restos biológi...
| etiquetas: coco , petición , análisis , pruebas biológicas , sangre , adn , presunto asesino
Porque ES de esperar que si te muerde un perro, aunque sólo te roce (tenía sangre), vayas a un hospital a que te pongan la antirrábica y te den antibioticos, si no estás jodido.
De hecho, por eso los perros son tan buenos defensores de hogar, porque aunque sean pequeños a nada que te muerdan mínimamente deberías ir a un hospital, y allí ya estás fichado...
La GC sólo tiene que preguntar en hospitales y cruzar datos.
Y lo mataron rompiendole el cuello
No se rick, lo mismo qtacaron a alguien que se denfendio, no puedes dejar perros sueltos sin vigilancia, igual investigan tanto que se llevan ellos la denuncia