edición general
6 meneos
13 clics
La dudosa justificación que subyace al posible plan del Pentágono de atacar las plantas de tratamiento de agua de Irán (Eng)

La dudosa justificación que subyace al posible plan del Pentágono de atacar las plantas de tratamiento de agua de Irán (Eng)

A pocas horas de que venza el plazo fijado por Trump para el martes por la noche, el Pentágono está elaborando una lista de instalaciones energéticas que podrían ser objeto de ataques

| etiquetas: crimen de guerra , trump , desaladoras , eeuu , irán
6 0 0 K 89 actualidad
2 comentarios
6 0 0 K 89 actualidad
JackNorte #2 JackNorte
El pentagono mirando que genocidar, que vayan preparando su declaracion para el nuevo Nuremberg que estan comprando muchas papeletas.
0 K 13
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Iran debería empezar a pensar en cómo pueden hacer para que instalaciones en USA hagan boummm
Ya verías qué rápido acaba el mandato de Trump
0 K 10

menéame