Duc Phuc representará a Vietnam en el concurso internacional de música Intervision 2025

Según los resultados del sorteo, el cantante Duc Phuc actuará en el puesto 20 con la canción "Phu Dong Thien Vuong", mientras que el músico Trong Dai fue elegido como uno de los miembros del jurado. Según informa el corresponsal de VNA en Moscú, el 12 de septiembre tuvo lugar en el Centro Nacional Ruso la ceremonia de sorteo del orden de actuaciones de Intervisión 2025, el concurso musical internacional considerado "Eurovisión del mundo euroasiático".