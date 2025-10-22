Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología

La empresa Moreno Intec del Pla, ubicada en el Poal (Pla d'Urgell), ha presentado un robot de recolección de fruta que utiliza ocho drones y tecnologías de visión e inteligencia artificial para automatizar la cosecha. El aparato, que puede funcionar las 24 horas del día, está pensado para "sustituir" la mano de obra que se necesita para recoger la fruta ante las dificultades del sector para encontrar trabajadores, ha explicado el director general de la empresa, Sergi Moreno