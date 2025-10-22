edición general
6 meneos
44 clics
Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología

Drones para sustituir a los temporeros de la fruta: una finca de Lleida ya prueba esta nueva tecnología

La empresa Moreno Intec del Pla, ubicada en el Poal (Pla d'Urgell), ha presentado un robot de recolección de fruta que utiliza ocho drones y tecnologías de visión e inteligencia artificial para automatizar la cosecha. El aparato, que puede funcionar las 24 horas del día, está pensado para "sustituir" la mano de obra que se necesita para recoger la fruta ante las dificultades del sector para encontrar trabajadores, ha explicado el director general de la empresa, Sergi Moreno

| etiquetas: temporeros de fruta , finca en lleida , drones
5 1 0 K 59 tecnología
11 comentarios
5 1 0 K 59 tecnología
Comentarios destacados:    
yoma #1 yoma
Esto me recuerda un chiste:
- Paco, ¿sabes que Amazon va a repartir con drones?
- Me da igual, yo pienso seguir comprándolos en la farmacia.
6 K 57
Graffin #4 Graffin
Buenísima noticia. Será aún mejor cuando saquen el dron que compra fruta.
2 K 30
apetor #9 apetor
#4 Esto es buena noticia, y un buen fuck you a esos que dicen que es inevitable la inmigracion para estas tareas... ahi esta Japon que ha dicho que nones, robotica y tecnologia, nada de ejercito de reserva de gaijins.
0 K 6
Gry #5 Gry *
Tiene que haber alguna forma mejor de hacerlo que con drones voladores. Son demasiado frágiles y sensibles a cosas como el viento.

Edit, Los hay con brazos mecánicos: youtu.be/HowtzMPydeM
0 K 17
Dramaba #7 Dramaba
#5 Y a los perdigones.
0 K 10
Dramaba #3 Dramaba
Y el robot recolector portadrones este no lleva algún tipo de robot defensor destructor? Igual lo va a necesitar, si se ponen de moda estas máquinas... :troll:
0 K 10
#2 Ominous
Lo que no sé es como miden el calibre de la pieza para saber si recogerla o no. Interesante en cualquier caso.
0 K 10
#6 solojavi
#2 Estereoscopia o lidar, supongo que el sofware de reconocimiento no irá incorporado aunque la miniaturización avanza muy rápido y podrían hacerlo.
0 K 9
Cantro #8 Cantro
#2 probablemente un reconocimiento de imágenes

a me gustaría saber cómo esquivan las ramas. Lídar?
0 K 10
estemenda #10 estemenda
#2 El cribado se hace después de recogidas.
0 K 11
#11 Ominous *
#10 En mis tiempos no. Estoy un pelín desconectado pero en campo se recogen las de x calibre o más. Estamos hablando de Lleida y fruta dulce.
No sé ahora, igual han cambiado la forma de recogida.

www.infoagro.com/instrumentos_medida/images/productos/calibre_anillas_
0 K 10

menéame