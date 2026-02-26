Drones y cámaras invisibles para atrapar a los incendiarios en Asturias: "Que sepan que les vamos a perseguir", asegura el consejero

Este jueves la situación está más controlada con 13 incendios (cuatro controlados, nueve activos) y según explicó el consejero de Emergencias, Alejandro Calvo. Hasta ahora el Principado ha formado cuatro denuncias directas identificando a sospechosos de causar incendios, dijo el Consejero. "Creo que es muy bueno que eso lo conozca el conjunto de la sociedad, pero que lo conozcan también los delincuentes. Disponemos de medios aéreos, disponemos de drones, de cámaras, que son además invisibles para los causantes.