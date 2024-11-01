Drones alemanes en México: la conexión oculta entre militares ucranianos y los cárteles

Estas organizaciones, que ya cuentan con recursos ilimitados para comprar voluntades políticas y armamento, encontraron en Ucrania la solución a su única debilidad: la falta de adiestramiento táctico de alto nivel, incluida la operación de drones. Mientras los medios lo tildan de propaganda, pruebas en chats privados confirman no solo su presencia en el conflicto, sino la reventa de tecnología europea al crimen organizado.