edición general
9 meneos
9 clics
Drones alemanes en México: la conexión oculta entre militares ucranianos y los cárteles

Drones alemanes en México: la conexión oculta entre militares ucranianos y los cárteles

Estas organizaciones, que ya cuentan con recursos ilimitados para comprar voluntades políticas y armamento, encontraron en Ucrania la solución a su única debilidad: la falta de adiestramiento táctico de alto nivel, incluida la operación de drones. Mientras los medios lo tildan de propaganda, pruebas en chats privados confirman no solo su presencia en el conflicto, sino la reventa de tecnología europea al crimen organizado.

| etiquetas: ucrania , rusia , dornes , droga , carteles
7 2 0 K 108 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 108 actualidad
#1 Perrota
Pruebas en chats privados…

En fin, lo que sea por meter a Ucrania en el debate.
0 K 10
#2 Assoka
#1 No hace falta ningún chat privado. Ucrania ya era, antes de ninguna guerra, uno de los principales mercados negros de armas del mundo. Que una parte de ese material, aunque sea ínfima, acabe en manos del narco mexicano es lo más normal del mundo.

Es casi una no-noticia: Armas ilegales en México, menuda novedad.
1 K 17

menéame