12
meneos
255
clics
Dron El Shahed iraní ataca un radar estadounidense en Bahréin
El Shahed iraní ataca un radar estadounidense en Bahréin
|
etiquetas
:
dron
,
radar
,
bahréin
10
2
4
K
103
actualidad
18 comentarios
10
2
4
K
103
actualidad
#4
placeres
*
errónea, no es un radar, nadie monta a ras de suelo un radar entre edificios, lo más probable es que esa la cúpula de una antena de comunicaciones satelitales.
Aunque me resulta muy curioso ¿que tipo de base militar dejas vacía justo antes de un evento militar en la zona?.. Mas que una base es una representación diplomática y enlace pero con soldaditos.
4
K
47
#10
plutanasio
#4
exacto, los radares aéreos se colocan en cotas que permitan la máxima visibilidad. Los marítimos se pueden colocar a unos pocos metros sobre el nivel del mar si hay buena visibilidad pero no suelen llevar cúpula
2
K
30
#13
Sergio_ftv
*
#4
No es cierto lo que dices. Uno de los tipos de radar son los de Vigilancia de Largo Alcance y se utilizan radares de fase activa, AESA, y de estado sólido diseñados para detectar y rastrear misiles balísticos y amenazas aéreas a cientos de kilómetros de distancia.
nuke.fas.org/guide/usa/airdef/an-fps-117.htm
El sistema de radar AN/FPS117 es un radar de antena en fase 3D (azimut-alcance-altura). Es un radar de búsqueda con transmisor de estado sólido y diácono de haz fino de banda L, de baja potencia y largo alcance (200-250 millas náuticas). El diseño del sistema incluye una arquitectura redundante con operaciones controladas y monitoreadas remotamente por software para minimizar la necesidad de personal.
edit:
#10
3
K
54
#14
placeres
*
#13
Mi problema es que aparentemente está DENTRO del patio del edificio y encima rodeado de otras antenas/sistemas de vigilancia. Una antena de alta frecuencia que mire a un geoestacionario me resulta más creíble que sea lo que tenían montado allí.
0
K
12
#17
Toponotomalasuerte
#10
pues el que se crujieron en Qatar era parecido y estaba entre edificios.
0
K
11
#15
lameth
#4
No.
Los radares colocados así los usan, y sirven, pero los colocan ahí para tener escudos civiles humanos.
Seguramente estaban todos resguardados porque saben perfectamente que Irán puede responder.
2
K
42
#18
pozz
#4
Esto no es mas que propaganda para deficientes mentales. Como de jodidamente podrida tiene que estar una cabeza como para creer que eso es un radar...
0
K
8
#3
Lusco2
Mashallah y que pronto sean los portaviones
3
K
42
#6
cenutrios_unidos
#3
Me temo que no, por la poca información que se está filtrando los portaviones están a una distancia bastante grande. Usan los aviones cisterna para repostar. Pero no se acercan ni de coña. Creo que aprendieron de lo que les pasó hace poco....
1
K
19
#9
soberao
#7
Supongo, es la versión vieja de Reddit y ahí no te obliga a registrarte, pero supongo que mucha gente no lo sabe.
1
K
28
#1
cenutrios_unidos
Parece ser que se lo han ventilado. Es un radar de alerta temprana.
1
K
22
#8
soberao
Se supone que esa base de EE.UU estaba ahí para evitar precisamente esto, no hay ni gente para intentar dispararle con un fusil cuando se oye y se ve perfectamente. EE.UU se ha vendido como aquí con la OTAN y ahora solo se centra en defender a los sionistas, el resto que corra.
0
K
16
#11
plutanasio
#8
però vas a dispararle a un misil con un fusil? Qué has fumado o a cuántos videojuegos has jugado?
Si no hay nadie lo más seguro es que haya sonado la alarma y la peña esté en los bunkeres
1
K
20
#12
soberao
*
#11
Es un Dron, se ve y está en el título. Que va "lento" y se oye.
1
K
29
#2
mente_en_desarrollo
#0
No deja verlo sin registrarse (por ser para +18).
Creo que eso va contra las normas.
0
K
12
#5
soberao
*
#0
#2
Para verlo directamente sin necesidad de tener un usuario:
old.reddit.com/r/CombatFootage/comments/1rh1o6t/iranian_shahed_attacks
cc
@admin
2
K
47
#7
mente_en_desarrollo
#5
Gracias.
¿Pero no sería mejor poner ese enlace?
Lo digo por lo de que te lo tiren por incumplir normas al no poderse visualizar sin loguearte.
0
K
12
#16
amusgada
el dato bonito es que este radar cuesta 1,1 BILLONS de ná y deja a Qatar con el culo al aire
0
K
8
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
