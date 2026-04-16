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El Drogas y Dani Martín, protagonistas del fin de semana de conciertos en Navarra

El de la Txantrea ofrece dos de los cuatro conciertos previstos en Zentral, de los que agotó entradas hace meses, y Dani Martín tiene el Navarra Arena casi lleno.

| etiquetas: el drogas y dani martín , protagonistas del fin de semana de conciertos
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2 comentarios
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delcarglo #2 delcarglo
{0x1f3b5} No mires para otro lado...no mires para otro lado, presta atención, que vamos a salir, presta atención que salimos por aquí {0x1f3b5}
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menéame