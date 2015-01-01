·
Drew Struzan creando el cartel de Star Wars: La amenaza fantasma
Drew Struzan muestra el proceso desde cero para crear el póster para la película Star wars Episodio 1.
etiquetas:
starwars
arte
cine
struzan
genio
#1
awezoom
Increíble cómo creaba este tío carteles que te contaban una historia y que valía la pena escudriñar a fondo para encontrar todos los secretitos ocultos.
