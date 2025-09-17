El dramático relato sobre cómo el manager de Ricky Hatton encontró muerto al legendario boxeador

El mundo del boxeo británico y la sociedad de Gran Mánchester se conmocionaron tras el fallecimiento de Ricky Hatton, ex campeón mundial y figura emblemática del deporte, quien fue hallado sin vida en su domicilio de Hyde en la mañana del domingo. El hallazgo lo realizó su mánager y amigo de toda la vida, Paul Speak, después de que Hatton no acudiera a un evento de boxeo la noche anterior. La Policía de Gran Mánchester confirmó a The Sun que no existen circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento del deportista, de 46 años.