El drama del valle más fresco de España, en León, desalojado dos veces por el fuego: "Llevamos 18 días durmiendo dos horas"

El incendio en el corazón de Omaña lleva activo desde el pasado 8 de agosto, avivándose constantemente por los fuertes vientos. "Estamos físicamente destrozados; psicológicamente no lo vamos a poder superar", afirma la alcaldesa de Murias de Paredes. Dice Rosi Fernández, que regenta el bar-albergue de Fasgar, en el corazón del valle leonés de Omaña, considerado el más frescos de España, que el fuego, azotado por los fuertes vientos, era como un "tornado" y estuvo a punto de entrar en el pueblo después de recorrer "siete kilómetros de bosque...

| etiquetas: omaña , incendio desde el 8 de agosto , murias de paredes
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"Como mucho estamos durmiendo dos horas por la noche desde que se originó el incendio", relata vía telefónica la vecina sobre un fuego, activo desde el pasado día 8, que ha obligado a desalojar seis pueblos del valle al menos en dos ocasiones -la última el pasado domingo-, porque cuando parecía que las llamas estaban controladas volvían a avivarse por las condiciones meteorológicas.
0 K 20
Kantinero #4 Kantinero
Les seguirán pasando, incendios, danas y demás catástrofes. son comunidades cuyos órganos estan secuestrados por el PP, aunque pierdan las elecciones, la justicia, los medios, TV Castilla León, la policía, todo esta gangrenado, el problema ya no es su masa votante, el problema es que el resto de la masa votante con poca inquietud política ( pero que son quienes deciden el gobierno de España) esta convencida que el gobierno de Sanchez es el mismísimo demonio porque es lo que oye continuamente…   » ver todo el comentario
0 K 12
mariKarmo #2 mariKarmo *
Yo en este punto solo puedo decirle a los leoneses que mucho ánimo y que la próxima vez voten con responsabilidad.
0 K 11
#3 exeware
#2 ya... sino fuera por que los que deciden estan en valladolid... habra que decirselo a todos los castellano leoneses si eso
0 K 9

