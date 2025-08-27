El drama del valle más fresco de España, en León, desalojado dos veces por el fuego: "Llevamos 18 días durmiendo dos horas"  

El incendio en el corazón de Omaña lleva activo desde el pasado 8 de agosto, avivándose constantemente por los fuertes vientos. "Estamos físicamente destrozados; psicológicamente no lo vamos a poder superar", afirma la alcaldesa de Murias de Paredes. Dice Rosi Fernández, que regenta el bar-albergue de Fasgar, en el corazón del valle leonés de Omaña, considerado el más frescos de España, que el fuego, azotado por los fuertes vientos, era como un "tornado" y estuvo a punto de entrar en el pueblo después de recorrer "siete kilómetros de bosque...