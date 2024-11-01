El dragón, el enemigo que ha superado en popularidad al caballero de Sant Jordi

El dragón puede ser aterrador, porque es una criatura enorme capaz de dominar todas las fuerzas de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. En el poema babilónico Enuma Elix que se representaba ritualmente durante la fiesta del año nuevo babilónico, se explica cómo el dios Marduk derrota a la diosa del mar, Tiamat, representada como una serpiente marina y símbolo del caos. En la tradición griega, figuras como Medusa o los monstruos marinos expresan también esta tensión entre orden y caos