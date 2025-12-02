«Doy a luz y vuelvo»: la curiosa 'protesta' de una autónoma en su tienda de Palma

Entre Avingudes y la Plaça de l'Olivar, un pequeño comercio de ropa de segunda mano, ubicado en la calle Bisbe Perelló, permanece con la barrera bajada. Una imagen llamativa, más en unas fechas de frenética actividad para el sector. Pero mucha gente se para ante esa persiana, curiosos a los que llama la atención el cartel o aviso que su encargada ha colocado bien visible. «Doy a luz y vuelvo. Atentamente, autonóma de España», reza el contundente mensaje que ha escrito Tabata, quien días atrás fue madre de un niño al que cuida y mima en sus prim