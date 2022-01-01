edición general
2 meneos
26 clics

Double Fantasy, y el asesinato de John Lennon

Éste álbum es considerado por muchos como su mejor trabajo artístico. Y tristemente, éste sería el último grabado por el artista, ya que solo unos meses después, éste fue brutalmente asesinado por un fanático. Hoy, repasaremos la historia del álbum y de aquella fatídica noche. Incluso hoy, cumpliéndose 45 años, se sigue recordando ese día infame como un momento oscuro para la música, y para lo que simbolizaba la paz mundial.

| etiquetas: john lennon , beatles , double fantasy , asesinato , música
1 1 0 K 17 cultura
3 comentarios
1 1 0 K 17 cultura
elsnons #1 elsnons *
Dice que lo asesino para ser famoso. Y lo será pero también por morir entre rejas . Ha efectuado ya cuatro peticiones de condicional y no hay posibilidad de que salga que está rehabilitado, que se arrepiente y pide perdón que no lo volverá a hacer.

Lo único cierto es eso último porque saldrá con la caja de pino
2 K 29
EldelaPepi #2 EldelaPepi
#1
"Estoy rehabilitado, nunca volveré a matar a John Lennon, lo juro"
0 K 14
antesdarle #3 antesdarle
#1 tampoco se debería aplicar la justicia según si la víctima es famosa o no.
0 K 9

menéame