Dos youtubers recurren ante la AN la obligación de tributar en España pese a que ya "residían en Andorra"

Dos youtubers recurren ante la AN la obligación de tributar en España pese a que ya "residían en Andorra"

Los nuevos equipos legales de los youtubers Guillermo Díaz ('Willyrex') y Samuel de Luque ('Vegetta777') han anunciado la próxima interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las recientes resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que les exigen tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017, años en los que trasladaron su residencia al Principado de Andorra y lugar donde siguen residiendo hasta día de hoy, según afirman los letrados

comentarios
Magog #3 Magog
Evadir impuestos es de pobres, la verdad.
Si tienes pasta de sobra para vivir no te preocupas por lo que pagas, pagar es anecdotico
#4 encurtido
#3 Entre ganar 1 millón de euros y ganar 1.7 millones, prefiero lo segundo. Y entre vivir en Madrid/Barcelona y vivir en Andorra, la verdad es que me da igual.

No creo que sea una opinión especial, lo que pasa es que no estamos en esa situación.
Magog #5 Magog
#4 ¿quien te dice que no?
Escafurciao #7 Escafurciao *
#4 puedes ganar 2 si te vas a Islandia, ya que estamos, el caso es que no viven en Andorra, aunque residan.
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
Que entreguen el pasaporte, renuncien a la nacionalidad y a tomar por culo, sin rencores.
#2 PerritaPiloto *
Y Shakira en Bahamas, pero sus gastos principales los hacía en Barcelona. Si no puedes no cortarte el pelo en el país en el que estás viviendo, no llevar a tus hijos al colegio, no salir de fiesta, no haces nada excepto pernoctar, a veces ¿Donde estás viviendo?
0 K 9

