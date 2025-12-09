Dos youtubers recurren ante la AN la obligación de tributar en España pese a que ya "residían en Andorra"

Los nuevos equipos legales de los youtubers Guillermo Díaz ('Willyrex') y Samuel de Luque ('Vegetta777') han anunciado la próxima interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las recientes resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que les exigen tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017, años en los que trasladaron su residencia al Principado de Andorra y lugar donde siguen residiendo hasta día de hoy, según afirman los letrados
Si tienes pasta de sobra para vivir no te preocupas por lo que pagas, pagar es anecdotico
No creo que sea una opinión especial, lo que pasa es que no estamos en esa situación.