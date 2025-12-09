Dos youtubers recurren ante la AN la obligación de tributar en España pese a que ya "residían en Andorra"

Los nuevos equipos legales de los youtubers Guillermo Díaz ('Willyrex') y Samuel de Luque ('Vegetta777') han anunciado la próxima interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las recientes resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que les exigen tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017, años en los que trasladaron su residencia al Principado de Andorra y lugar donde siguen residiendo hasta día de hoy, según afirman los letrados