Dos suecos crearon Flightradar24 como hobby en 2006. Acaban de venderla por una fortuna

Del entretenimiento de dos entusiastas suecos de la aviación al monopolio global del seguimiento aéreo con márgenes de beneficio estratosféricos

Me ha hecho gracia esto, vía wikipedia.

Cada Nochebuena , Flightradar24 muestra su "Rastreador de Papá Noel", que permite a los usuarios seguir un viaje simulado de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo, similar a NORAD Tracks Santa . Esta función utiliza la interfaz de seguimiento de vuelos de la plataforma para mostrar el trineo de Papá Noel en un mapa virtual, con animaciones y actualizaciones en tiempo real, como si se tratara de un vuelo real
cosmonauta #1 cosmonauta *
El mérito no es solo suyo sino de todos los colaboradores que hiciero pequeñas inversiones personales para instalar un receptor en su casa y enviar los datos, lo cual no eran tan barato ni fácil en el 2006.
