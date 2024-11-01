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Dos 'streamers' se pasan 8 horas buscando, literalmente, una aguja en un pajar

Dos streamers se pusieron a prueba y llevaron a la realidad el famoso dicho de "buscar una aguja en un pajar". Así, durante ocho horas, Erobb y Extra Emily se metieron dentro de un pajar para comenzar su aventura sin saber realmente si llegarían o no a encontrarla.

Porque lo único que querían saber es si realmente sería posible o no. Como así recoge la Real Academia Española, esta metáfora se refiere a "empeñarse en conseguir una cosa imposible o muy difícil".

| etiquetas: streamers , aguja , pajar
1 1 0 K 25 gilipolleces
2 comentarios
1 1 0 K 25 gilipolleces
estemenda #2 estemenda
"Siete bloques de paja" no hacen un pajar.
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Cantro #1 Cantro
Debió ser tan divertido como ver crecer la hierba
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menéame