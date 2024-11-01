Dos 'streamers' se pasan 8 horas buscando, literalmente, una aguja en un pajar

Dos streamers se pusieron a prueba y llevaron a la realidad el famoso dicho de "buscar una aguja en un pajar". Así, durante ocho horas, Erobb y Extra Emily se metieron dentro de un pajar para comenzar su aventura sin saber realmente si llegarían o no a encontrarla.



Porque lo único que querían saber es si realmente sería posible o no. Como así recoge la Real Academia Española, esta metáfora se refiere a "empeñarse en conseguir una cosa imposible o muy difícil".