Dos refinerías de petróleo vinculadas a Rusia sufren un incendio y un explosión en Hungría y Rumanía

Dos refinerías de petróleo vinculadas a intereses rusos fueron afectadas por incidentes graves el pasado 20 de octubre, según confirmó Associated Press. La refinería de Százhalombatta, al sur de Budapest (Hungría), sufrió un incendio de gran magnitud en horas de la noche, mientras que la planta Petrotel-Lukoil, ubicada en Ploiești (Rumanía), fue sacudida por una explosión a mediodía. Ambos incidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia, lo que ha despertado inquietud sobre posibles causas comunes o sabotajes industriales.