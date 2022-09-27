Dos refinerías de petróleo vinculadas a Rusia sufren un incendio y un explosión en Hungría y Rumanía

Dos refinerías de petróleo vinculadas a intereses rusos fueron afectadas por incidentes graves el pasado 20 de octubre, según confirmó Associated Press. La refinería de Százhalombatta, al sur de Budapest (Hungría), sufrió un incendio de gran magnitud en horas de la noche, mientras que la planta Petrotel-Lukoil, ubicada en Ploiești (Rumanía), fue sacudida por una explosión a mediodía. Ambos incidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia, lo que ha despertado inquietud sobre posibles causas comunes o sabotajes industriales.
Mientras Trump pone sanciones al petroleo ruso
Todo mientras el barril de brent está en mínimos, cayó un 23% este año, aunque en las gasolineras solo un 3%
pues es raro, porque mira que pregonan todo lo que sacan estos ...
Y duplicada, por cierto y microblogging en las etiquetas
afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
