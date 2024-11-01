Dos pastores agreden a un equipo de reporteros de À Punt [VAL]

Dos pastores han agredido a un redactor ya un cámara de À Punt mientras cubrían la información sobre las vacas bravas que escaparon la noche del domingo en Alcalá de Xivert, en el Baix Maestrat. Este martes, los ganaderos, visiblemente molestos con esta información de seguridad ciudadana, reaccionaron con violencia y atacaron al equipo de periodistas hasta dejar a uno inconsciente.