Dos pastores agreden a un equipo de reporteros de À Punt [VAL]

Dos pastores han agredido a un redactor ya un cámara de À Punt mientras cubrían la información sobre las vacas bravas que escaparon la noche del domingo en Alcalá de Xivert, en el Baix Maestrat. Este martes, los ganaderos, visiblemente molestos con esta información de seguridad ciudadana, reaccionaron con violencia y atacaron al equipo de periodistas hasta dejar a uno inconsciente.

17 comentarios
baraja #4 baraja
Los maltratadores de animales no tardan mucho en convertirse en violentos con las personas también. Abolición ya.
3 K 39
Mamawoky #2 Mamawoky
la gente preocupada por las vacas bravas y el peligro estaba en los humanos, quien lo diría :shit: {0x1f404} {0x1f404}
3 K 36
baraja #5 baraja
#2 una vaca es un herbívoro, no está hecha para embestir a menos que la acorrales
1 K 19
Mamawoky #11 Mamawoky
#5 lo se, no has notado la ironía, parece que hoy estoy muy fina. saludos muuuuuuuy cordiales.
1 K 19
#9 Meinhard
#8 Necesitas un buambulancia?
2 K 33
alcama #10 alcama
#9 Necesito que la moderacion sea imparcial
0 K 5
thror #14 thror
#10 Lo que hace falta es meterte un baneo por MAC permanente.
0 K 9
alcama #15 alcama
#14 No se quien MAC
0 K 5
victorjba #17 victorjba
#14 A falta de eso crujámoslo a negativos para que no pueda comentar, llevaba un tiempo calladito pero ya ha recuperado algo de karma.
0 K 17
Imag0 #13 Imag0
Parece que los cabestros también andan sueltos
1 K 23
#6 fremen11
Estos seguro que son de esos que llevan la bandera del pollo en los tractores........
1 K 16
alcama #12 alcama
Ahora son 'A punt de sutura'
1 K 15
frg #3 frg
La traducción de DuckDuckGo:

Un equipo de À Punt, brutalmente agredido por dos pastores en Alcalà de Xivert Han apaleado a un redactor y un cámara cuando cubrían la noticia sobre las vacas bravas que se escaparon el domingo en las fiestas. Dos pastores han agredido a un redactor y a un cámara de À Punt mientras cubrían la información sobre las vacas bravas que se escaparon el domingo por la noche en Alcalà de Xivert, en el Baix Maestrat. À Punt, como el resto de medios, ha estado alertando a…   » ver todo el comentario
0 K 12
Cehona #1 Cehona
Los animales no llevan cuernos.
0 K 11
#16 Almirantecaraculo
Que curioso, por aquí no está de los casos aislados, circulen por favor....
0 K 7
Fartucu #7 Fartucu
Los voxeros más pacíficos.
0 K 7
alcama #8 alcama
#7 @eirene , se que eres muy estricta con los bulos ( al menos cuando me afecta a mi lo eres ). Este usuario esta acusando sin pruebas de la tendendia politica de los agresores, señalando a un partido.
A ver si con todos es igual, o solo con algunos
3 K -28

