Dos pastores agreden a un equipo de reporteros de À Punt [VAL]

Dos pastores han agredido a un redactor ya un cámara de À Punt mientras cubrían la información sobre las vacas bravas que escaparon la noche del domingo en Alcalá de Xivert, en el Baix Maestrat. Este martes, los ganaderos, visiblemente molestos con esta información de seguridad ciudadana, reaccionaron con violencia y atacaron al equipo de periodistas hasta dejar a uno inconsciente.
| etiquetas: paliza , apunt , tauromaquia , periodismo
Un equipo de À Punt, brutalmente agredido por dos pastores en Alcalà de Xivert Han apaleado a un redactor y un cámara cuando cubrían la noticia sobre las vacas bravas que se escaparon el domingo en las fiestas. Dos pastores han agredido a un redactor y a un cámara de À Punt mientras cubrían la información sobre las vacas bravas que se escaparon el domingo por la noche en Alcalà de Xivert, en el Baix Maestrat. À Punt, como el resto de medios, ha estado alertando a… » ver todo el comentario
A ver si con todos es igual, o solo con algunos