Dos multimillonarios financian en secreto a científicos para salir de 'Matrix' [ENG]

Muchas personas que trabajan en Silicon Valley "se han obsesionado con la hipótesis que presentaba la película ' The Matrix', según la cual "lo que percibimos como la realidad realmente es algo fabricado por las computadoras", reza un artículo de la revista 'The New Yorker' dedicado a Sam Altman. Esta publicación especifica que "dos multimillonarios del sector tecnológico" convencidos de esta idea —cuyo nombre no menciona— "han llegado al extremo de financiar en secreto a científicos cómo librarnos de esta simulación".