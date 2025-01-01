Dos mochilas de agua, herramientas manuales y mucha valentía: el retén que combate el incendio del norte de Cáceres sin camión

Dos todoterrenos, dos mochilas de agua y herramientas manuales. Con esos medios trabaja uno de los retenes desplazados al incendio que arrasa el norte de Cáceres, después de que su camión quedara fuera de servicio. Mientras la magnitud del fuego mantiene en vilo a la población, los bomberos forestales en primera línea denuncian carencias que los dejan en situación de vulnerabilidad. El fuego avanza implacable por el norte de Cáceres desde hace seis días, y un retén de bomberos forestales se enfrenta a él… sin su camión operativo.