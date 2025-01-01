Dos investigados por el pésimo estado de 17 perros y 10 équidos en Güéjar Sierra

Un hombre y una mujer han sido investigados como presuntos autores de un delito de maltrato animal a 17 perros y a diez équidos, debido al "pésimo" estado higiénico y sanitario en el que se encontraban sus animales, en una finca del término municipal de Güéjar Sierra. La Guardia Civil ha tenido conocimiento de estos hechos a través de un correo electrónico recibido en la oficina del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona , donde se denunciaba el mal estado de los animales, en una finca vallada del citado municipio, según ha detallado