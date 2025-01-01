edición general
7 meneos
12 clics
Dos investigados por el pésimo estado de 17 perros y 10 équidos en Güéjar Sierra

Dos investigados por el pésimo estado de 17 perros y 10 équidos en Güéjar Sierra

Un hombre y una mujer han sido investigados como presuntos autores de un delito de maltrato animal a 17 perros y a diez équidos, debido al "pésimo" estado higiénico y sanitario en el que se encontraban sus animales, en una finca del término municipal de Güéjar Sierra. La Guardia Civil ha tenido conocimiento de estos hechos a través de un correo electrónico recibido en la oficina del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona, donde se denunciaba el mal estado de los animales, en una finca vallada del citado municipio, según ha detallado

| etiquetas: dos investigados , pésimo , estado , 17 perros , 10 équidos , güejar sierra
6 1 0 K 87 mnm
sin comentarios
6 1 0 K 87 mnm

menéame