Dos heridos por la caída de una rama de grandes dimensiones en la Alameda

Uno de los heridos tiene varias costillas rotas y el otro lesiones en una pierna. Dos personas de 29 y 31 años resultaron heridas la madrugada de este lunes en la Alameda de Hércules. Ambos jóvenes fueron alcanzados por una rama de un árbol de gran porte que se desplomó sobre las doce y media de la noche. El suceso ocurrió a la altura del café Eureka, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

5 comentarios
ContinuumST #4 ContinuumST
#3 Nomejod... capaces son. Pfff... ni se me había ocurrido, soy más tonto que... :wall:
0 K 15
#1 R2dC
Si hubiesen hecho un almeida, no tendrían esos problemas.

Claro, que si hubiesen tenido 3 veces más edad los afectados, si hubiersen hecho un ayuso, tampoco tendrían problema.
0 K 12
ContinuumST #2 ContinuumST
#1 Porque dotar a Parques y Jardines de presupuesto... {0x1f608}
0 K 15
#3 R2dC
#2 Ahora se sacan de la manga una colaboracion publico-privada de esas.
1 K 15
platypu #5 platypu
Notición
0 K 7

