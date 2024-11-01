edición general
Dos fallecidos y un herido grave en tres atropellos ocurridos este viernes en Madrid

Dos personas han fallecido y una ha resultado herida con carácter de gravedad en los tres atropellos que han ocurrido este viernes por la tarde en la ciudad de Madrid. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, las víctimas mortales son una mujer mayor, que ha sido atropellada en la calle Bravo Murillo, y un varón arrollado en kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo. Samur-Protección Civil ha declarado los fallecimientos tras practicar la reanimación cardiopulmonar,

Antipalancas21
Atropellado y fallecido por cambiar una rueda en la M-50, seguramente tendría los triángulos de señalización puestos.
alcama
Yo he notado que la gente en Madrid cada vez circula más agresivamente.
