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Dos coreanos meten en el GPS la dirección de su hotel en Pamplona y terminan en el Alto del Perdón

Hacían turismo en la zona, su coche quedó atrapado en el barro y llamaron a su embajada en Madrid, que se puso en contacto con la Benemérita

| etiquetas: gps , pamplona
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1 comentarios
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ghazghkull #1 ghazghkull
La de veces que el Google Maps me ha metido por caminos solamente aptos para quads...
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menéame