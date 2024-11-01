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Dos cavidades ocultas en la pirámide de Menkaure podrían cambiar lo que sabemos de Giza
Los investigadores de la Universidad de Nagoya han localizado mediante muografía de rayos cósmicos dos espacios de aire desconocidos en la cara oriental de la pirámide de Menkaure.
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#1
GanaderiaCuantica
Hay algún fallo con las imágenes hoy en Meneame?
Me sale la imagen de las pirámides de Giza en la noticia siguiente en lugar de esta.
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#2
Inutil
#1
jaja.. que casualidad, dos fotos de pirámides en dos entradas consecutivas
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menéame
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