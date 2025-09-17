Las dos caras de Miami: de las redadas del ICE a las visas para atraer migrantes multimillonarios

En una ciudad donde más del 70% de la población es de origen hispano, el alcalde de Miami busca posicionarla como un imán para la inversión extranjera a través del programa EB-5, una visa que otorga residencia a quienes invierten cerca de US$ 1 millón y generan empleos en Estados Unidos. Por otro lado Florida, bajo el gobierno del también republicano, Ron DeSantis, ha aprobado medidas que endurecen significativamente la vida para los inmigrantes indocumentados en el estado.