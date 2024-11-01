Dos años después del 7 de octubre, Palestina se ha convertido en un cementerio de estrategias fallidas [en]

Pregunté a un alto líder de la UE qué cree que los palestinos deberían hacer. "No hay nada que puedan hacer. Lo intentaron todo". En el mejor de los casos, el último plan de Trump terminará la guerra, pero lo que quedará no es una hoja de ruta, sino un vacío político. Y en ese vacío, los palestinos tendrán que lidiar con la verdad más pesada de todas: que no importa qué camino elijan, sumisión silenciosa o desafío armado, el mundo no ha logrado evitar el genocidio de su pueblo. Este es un hecho que no se puede cambiar.