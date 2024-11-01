edición general
7 meneos
5 clics

Dos años después del 7 de octubre, Palestina se ha convertido en un cementerio de estrategias fallidas [en]

Pregunté a un alto líder de la UE qué cree que los palestinos deberían hacer. "No hay nada que puedan hacer. Lo intentaron todo". En el mejor de los casos, el último plan de Trump terminará la guerra, pero lo que quedará no es una hoja de ruta, sino un vacío político. Y en ese vacío, los palestinos tendrán que lidiar con la verdad más pesada de todas: que no importa qué camino elijan, sumisión silenciosa o desafío armado, el mundo no ha logrado evitar el genocidio de su pueblo. Este es un hecho que no se puede cambiar.

| etiquetas: colonialismo , israel , palestina , estrategias fallidas
5 2 0 K 60 politica
3 comentarios
5 2 0 K 60 politica
#2 eipoc
Bueno, de momento ha conseguido retratar a todo occidente y quitarles la careta.
0 K 11
Eduard_Camavinga #3 Eduard_Camavinga
Aceptar los acuerdos de Abraham. Con eso seguiríamos hablando de palestinos en térmnos de paz, y además con el apoyo real de los árabes detrás. En verdad Hamás y el resto de los aliados iraníes han perdido la partida por goleada.
0 K 6

menéame