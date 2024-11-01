Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en Mazarrón la operación 'Zahorí', una investigación iniciada para comprobar el supuesto cambio ilícito de uso de fincas de secano a regadío, que culminó con la investigación de dos empresarios agrícolas, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se estima que, con este cambio, realizado sin la preceptiva autorización, se han causado daños al ecosistema valorados en más de tres millones de euros.