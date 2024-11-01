edición general
Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en Mazarrón la operación 'Zahorí', una investigación iniciada para comprobar el supuesto cambio ilícito de uso de fincas de secano a regadío, que culminó con la investigación de dos empresarios agrícolas, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se estima que, con este cambio, realizado sin la preceptiva autorización, se han causado daños al ecosistema valorados en más de tres millones de euros.

actualidad
16 comentarios
kastanedowski #9 kastanedowski
Eso no se puede hacer sin contactos, ni politicos

Aqui no son solo dos ...
Milmariposas #2 Milmariposas
Murcia, esa Sicilia hispana...
makinavaja #1 makinavaja
¿Son grandes de España? Por ver si se les puedes aplicar la justicia o no... :-D :-D :-D
#3 mam23
#1 creo que el territorio de los Alba no llega tan lejos.
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#1 Creo que son Marcianos de Murcia y allí domina Vox y el PP solamente.
pitercio #5 pitercio
Como no estén emparentados con Franco, Alba o Borbón, van a tener dificultad en que les legalicen el expolio, es decir, les costará más.
Veo #6 Veo
#5 he he he iluso...
Tito_Keith #11 Tito_Keith
#5 como cinco minutazos enteros más
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Donde si no
#7 Robe7064
¿No es positivo cambiar de secano a riego en caso de que no se trate pozos ilegales y chanchullos similares?
Feindesland #8 Feindesland
#7 Si sacan el agua de la nada, habría que darles una medalla. Pero creo que no...
#10 Mengüi *
Operación "Zahorí"
#8
#14 BurraPeideira_
#8 'esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué'.
Tito_Keith #12 Tito_Keith
#7 En Murcia?? en Mazarrón?? eso es que no has estado por la zona. Se parece mucho al desierto de Almería donde rodaban los westerns
no es que fuera positivo, sería un milagro
manzitor #15 manzitor
#7 La agricultura no es libre mercado.
#13 Raúl63
Del titular a la entradilla han pasado de ser "agricultores" a " empresarios agrícolas".
