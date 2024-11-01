Dos agentes federales dispararon en el enfrentamiento en el que murió Alex Pretti en Minneapolis, según el informe del Departamento de Seguridad Nacional [ENG]  

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) enviado al Congreso y al que ha tenido acceso ABC News asegura que dos agentes federales efectuaron disparos durante el tiroteo del sábado en Minneapolis en el que murió Alex Pretti. En ningún momento del informe el DHS afirma que Pretti intentara alcanzar su arma. Según la cronología, mientras los agentes intentaban detener a Pretti se produjo un forcejeo y “un agente de la Patrulla Fronteriza (BPA) gritó ‘¡Tiene un arma!’ varias veces”.