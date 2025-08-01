La palabra doppelgänger se utiliza en nuestros días para referirse a dos personas que se parecen mucho y que no son parientes. Lo que viene a ser un doble, dicho de otra forma. En Internet hay muchos casos registrados y gente que incluso ve su doble en una obra de arte de hace siglos. A veces sorprende el parecido, pero el doppelgänger entre dos presos y las huellas dactilares sí que es ir un paso más allá, por la situación en la que se encontraros esos dos hombres.