edición general
6 meneos
113 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
El Doppelgänger entre dos presos y las huellas dactilares

El Doppelgänger entre dos presos y las huellas dactilares

La palabra doppelgänger se utiliza en nuestros días para referirse a dos personas que se parecen mucho y que no son parientes. Lo que viene a ser un doble, dicho de otra forma. En Internet hay muchos casos registrados y gente que incluso ve su doble en una obra de arte de hace siglos. A veces sorprende el parecido, pero el doppelgänger entre dos presos y las huellas dactilares sí que es ir un paso más allá, por la situación en la que se encontraros esos dos hombres.

| etiquetas: doppelgänger , presos , huellas dactilares
6 0 7 K -2 cultura
3 comentarios
6 0 7 K -2 cultura
Sacronte #2 Sacronte
#1 Creo que despues de 14 años no va a hacer daño subir esto otra vez xD
1 K 22
Ripio #3 Ripio
#2 ¿Por qué mientes?
El primer enlace es del 21.

Y los tres enlaces funcionan.
0 K 20

menéame