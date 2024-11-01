edición general
De dónde viene el histórico apoyo de España a los palestinos y cómo afecta a su relación con Israel

Una marea de banderas palestinas recibía este domingo en Madrid a los ciclistas de la Vuelta a España, cuya última etapa tuvo que ser cancelada después de que el recorrido se viera invadido por manifestantes que protestaban por la ofensiva de Israel en Gaza y por la participación de un equipo de este país en la carrera. Las protestas se venían sucediendo desde hacía semanas en las distintas ciudades y pueblos a los que llegaba la Vuelta, donde los gritos de "Palestina libre" y "genocidio" se mezclaban con los aplausos a los ciclistas.

mente_en_desarrollo
Viene de que podemos resolver captchas, es decir, de que somos humanos.
Wachoski
Que campen fascistas asesinando impunemente a quien le plazca,.. por desgracia, aún se recuerda.

Me extraña que nuestros pueblos hermanos de americana no les pase parecido.
