¿De dónde salieron tantos emojis?  

Los emojis tienen una historia más larga de lo que crees. En este video exploramos cómo pasamos de 0 a casi 4,000 emojis en apenas tres décadas.

