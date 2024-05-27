¿De dónde proviene el sentimiento antiinmigración en España? Evidencia de una encuesta a gran escala

Por otro lado, un 33 % de la sociedad española considera que la inmigración daña tradiciones y cultura, lo que contrasta con la escasa proporción de población que percibe efectos negativos de la inmigración en la religión (13 %). En cuanto a la seguridad, un 54% piensa que la inmigración aumenta la delincuencia. Esta percepción de amenaza a la seguridad es significativamente mayor —alcanzado el 71 %— entre aquellas personas que se identifican con una ideología de derecha.