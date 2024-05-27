edición general
¿De dónde proviene el sentimiento antiinmigración en España? Evidencia de una encuesta a gran escala

Por otro lado, un 33 % de la sociedad española considera que la inmigración daña tradiciones y cultura, lo que contrasta con la escasa proporción de población que percibe efectos negativos de la inmigración en la religión (13 %). En cuanto a la seguridad, un 54% piensa que la inmigración aumenta la delincuencia. Esta percepción de amenaza a la seguridad es significativamente mayor —alcanzado el 71 %— entre aquellas personas que se identifican con una ideología de derecha.

Atusateelpelo
Pues yo soy de los que no ve problema en la inmigracion. Quizas tenga que ver que trabajo en una empresa en la que mas de la mitad son extranjeros. Asi, a bote pronto, de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Bulgaria, Neederland, Italia, Marruecos, Senegal y Sahara Occidental (probablemente me deje alguno por el camino).

Igual la gente deberia tratar mas a los extranjeros y aprovechar para salir de la caverna en la que viven.
Autarca
#2 #4 "Por el contrario, las personas en
hogares de renta alta —aquellos con ingresos netos mayores a 3.000 euros al mes—, sienten una
menor amenaza laboral"

La clave va por aquí, aunque el informe pasa por este punto de puntillas, la habitual manipulación capitalista

Un articulo que lo explica mejor

“¿Qué vamos a hacer con la inmigración?”. Creo que toda la sala se incomodó en los asientos ante una pregunta tan políticamente incorrecta. Como nadie le respondía,

encurtido
#7 Es que el artículo es un "tenemos las conclusiones, ahora vamos a ver cómo podemos hacer que parezca serio".

"Son las personas con un mayor nivel educativo y aquellas que se identifican más con ideología de izquierda las que, en general, se sienten menos amenazadas por la llegada de inmigración"

Es decir, la gente que vive en "barrios bien", que suelen tener ninguna o poca inmigración, y si la tienen, es inmigración de niveles socioeconómicos altos que no es representativa de la media.
Kikiru
#2 el problema con la inmigración es no hacer nada con los delincuentes de fuera. Delito y expulsión al país.
Katos
4 de cada 10 niños en edad escolar son inmigrantes, y el 50% de las violaciones las realizan extranjeros en un país que son el 15% y subiendo (datos del INE @admin por si me meteis un strike por bulo o vuestras cositas).

¿Os acordais los ataques de machetes en la calle en los 90?. Ahhh, no, que no había.

Quien quiera trabajar y ganarse la vida, como hace la mayoría de extranjeros son más que bienvenidos. Escoria o ladrones, mafias, a su puto pais.
Ovlak
#4 el 50% de las violaciones las realizan extranjeros en un país que son el 15% y subiendo (datos del INE @admin por si me meteis un strike por bulo o vuestras cositas).

lobotomico2
#4 Su secta les impide decir lo obvio. Les echan del club de la sangre pura.

La mayoria de extranjeros, incluso ilegales, no roban ni matan.

Los que si lo hacen deberian ser expulsados.
Verdaderofalso
Recordar, los latinos no son inmigrantes
Katos
#1 ¿ lo cualo?
vviccio
Lo dicen Nox y, ahora, Fakejoo a todas horas mientras evitan el problema de la vivienda.
Paucat
Del remordimiento por la colonización.
