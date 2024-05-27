¿De dónde proviene el sentimiento antiinmigración en España? Evidencia de una encuesta a gran escala

Por otro lado, un 33 % de la sociedad española considera que la inmigración daña tradiciones y cultura, lo que contrasta con la escasa proporción de población que percibe efectos negativos de la inmigración en la religión (13 %). En cuanto a la seguridad, un 54% piensa que la inmigración aumenta la delincuencia. Esta percepción de amenaza a la seguridad es significativamente mayor —alcanzado el 71 %— entre aquellas personas que se identifican con una ideología de derecha.
Igual la gente deberia tratar mas a los extranjeros y aprovechar para salir de la caverna en la que viven.
hogares de renta alta —aquellos con ingresos netos mayores a 3.000 euros al mes—, sienten una
menor amenaza laboral"
La clave va por aquí, aunque el informe pasa por este punto de puntillas, la habitual manipulación capitalista
Un articulo que lo explica mejor
“¿Qué vamos a hacer con la inmigración?”. Creo que toda la sala se incomodó en los asientos ante una pregunta tan políticamente incorrecta. Como nadie le respondía,
"Son las personas con un mayor nivel educativo y aquellas que se identifican más con ideología de izquierda las que, en general, se sienten menos amenazadas por la llegada de inmigración"
Es decir, la gente que vive en "barrios bien", que suelen tener ninguna o poca inmigración, y si la tienen, es inmigración de niveles socioeconómicos altos que no es representativa de la media.
¿Os acordais los ataques de machetes en la calle en los 90?. Ahhh, no, que no había.
Quien quiera trabajar y ganarse la vida, como hace la mayoría de extranjeros son más que bienvenidos. Escoria o ladrones, mafias, a su puto pais.
La mayoria de extranjeros, incluso ilegales, no roban ni matan.
Los que si lo hacen deberian ser expulsados.