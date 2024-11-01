¿Dónde están los partidos de izquierda en España?

La izquierda española ha dejado de existir como fuerza transformadora.Los partidos de izquierda en España han perdido su utilidad para la clase trabajadora. Mientras se obsesionan con las políticas identitarias y las modas progresistas dictadas por organismos internacionales, han abandonado las demandas históricas del movimiento obrero. La izquierda, ahora prefiere centrarse en debates irrelevantes mientras miles de familias obreras apenas llegan a fin de mes. ¿Por qué no se discute sobre la redistribución de la riqueza. o la nacionalización de
Y esto es MENTIRA.
Nadie ha defendido la inmigración sin control. NADIE. NUNCA.
Qué asco de embusteros.
La izquierda discute y no se pone de acuerdo, eso está bien. Lo que no está bien es desprestigiar, que por el respeto se empieza.
Hay que buscar puntos de encuentro, nada más.
En unos de mis viajes, en costa rica en épocas de elecciones ponían la bandera de quien votaban en la entrada d su casa en la capital de san José... Sino me equívoco en 2006. Y es natural eso de no estumimatizar a su vecino por votar diferente.
Y si, me gusta mucho costa Rica por su cultura democràtica.
Y es así porque las luchas identitarias son la estrategia del capital para desactivar la lucha de clases, cosa que han conseguido.
Pero son cosas tan obvias a estas alturas...
"son altavoces de lo woke; las reivindicaciones laborales no tienen eco en los medios, ni los partidos que defienden los derechos laborales o las pensiones,... ": falso. Woke y antiwoke tienen cobertura cada cual en sus espacios. Todo lo demás, invent.
Pero DE QUE COJONES ME HABLAS???
Reducir la jornada laboral?
Subir el salario minimo?
Aumentar la baja por paternidad/maternidad????????
Pero si se esta comiendo la tostada una ultraderecha q solo grita: 'PUTOS MOROS Y PUTOS ROJOS Y PERROXANXEZ HIJO DE PUTA'!!!!
Acaso la ultraderecha crece pq este prometiendo mejor sanidad o mejores pensiones para nuestros ancianos?
Pero en q mundo vives?
Subida del salario mínimo
Mejora de las pensiones
Control de horarios
Mejora de la conciliación
Intento de reducción de la jornada laboral
Todo con la oposición de las derechuzas
Tercera Edad En Acción (3E)
Escaños En Blanco (votar en blanco a un Senado que sólo existe para colocar a políticos, ahorraría bastante)
Recortes Cero
Podemos-IU-AV en la Comunidad de Madrid
Adelante Andalucía (Adelante Andalucía)
Ahora Canarias-Partido Comunista Del Pueblo Canario (Ahora)
Almerienses-Regionalistas Pro Almería (Alm)
Aragón Existe -
#10 No he encontrado una fuente que declare explícitamente la línea política de El Enclave (elenclave.es) como afiliada formalmente a un partido o ideología concreta. Pero, basándome en los contenidos que he revisado, se puede inferir que tienen una orientación ideológica bastante definida. Aquí lo que he observado y lo que sugiere:
Lo que se ve
1. Temas frecuentes
Apenas voto negativo los envíos ,pero está basura que manda #0 para poder vender su libro (solo hay que echar un vistazo a su perfil) se va a llevar un voto negativo. Ya se cansa uno de tanta izquierda verdadera más cercana a frente obrero que a las ideas de izquierdas.
No leí el envío y no sé de qué pie cojea el medio, pero por la entradilla pareciera que están haciendo publicidad de la derecha.
Roberto Vaquero.
Hay que joderse.
www.meneame.net/story/71-jovenes-migrantes-llegaron-espana-como-menore
Y PAM ahora nos viene con un envío de un medio perteneciente a Roberto Vaquero.
Si es que son tan predecibles.
A parte de que el artículo es un puñado de generalizaciones a buco que no para de repetir que "la izquierda mal porque feminismo y mariquitas". Mira que se pueden hacer críticas sesudas al tema, de las que no gustan a Podemos y compañía, pero han elegido por empalmar tuits de algun retrasado y hacerlo artículo. Penoso.
"Quien pueda hacer, que haga".