edición general
8 meneos
39 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
¿Dónde están los partidos de izquierda en España?

¿Dónde están los partidos de izquierda en España?

La izquierda española ha dejado de existir como fuerza transformadora.Los partidos de izquierda en España han perdido su utilidad para la clase trabajadora. Mientras se obsesionan con las políticas identitarias y las modas progresistas dictadas por organismos internacionales, han abandonado las demandas históricas del movimiento obrero. La izquierda, ahora prefiere centrarse en debates irrelevantes mientras miles de familias obreras apenas llegan a fin de mes. ¿Por qué no se discute sobre la redistribución de la riqueza. o la nacionalización de

| etiquetas: izquierda neutralizada , clase trabajadora abandonada
6 2 7 K 28 actualidad
30 comentarios
6 2 7 K 28 actualidad
Comentarios destacados:    
Chinchorro #3 Chinchorro *
"Defienden una inmigración sin controles bajo la bandera de los derechos humanos, pero olvidan deliberadamente que son los trabajadores españoles quienes pagan las consecuencias de esta política desastrosa"

Y esto es MENTIRA.
Nadie ha defendido la inmigración sin control. NADIE. NUNCA.
Qué asco de embusteros.
8 K 101
#2 tierramar
La izquierda ha reducido el feminismo a una cuestión de cuotas y lenguaje inclusivo, ignorando que el verdadero problemas radica en un sistema capitalista que beneficia a una élite, mientras hombres y mujeres de clase obrera sufren por igual. En cuanto a la inmigración, los partidos de izquierda han optado por una postura absolutamente acrítica y dogmática. Defienden una inmigración sin controles bajo la bandera de los derechos humanos, pero olvidan deliberadamente que son los

…   » ver todo el comentario
2 K 39
#7 lluissubi
#2 tu izquierda es la verdadera, mi izquierda una basura... Y así estamos :-S .

La izquierda discute y no se pone de acuerdo, eso está bien. Lo que no está bien es desprestigiar, que por el respeto se empieza.
Hay que buscar puntos de encuentro, nada más.
1 K 17
#8 diablos_maiq
#2 tú eres de los que antes votaba a podemos y ahora a vox ¿verdad?
0 K 10
#27 lluissubi *
#8 podemos a Vox.... Me apuesto una cerveza que de psoE-alvise.

:hug:


En unos de mis viajes, en costa rica en épocas de elecciones ponían la bandera de quien votaban en la entrada d su casa en la capital de san José... Sino me equívoco en 2006. Y es natural eso de no estumimatizar a su vecino por votar diferente.
Y si, me gusta mucho costa Rica por su cultura democràtica.
0 K 7
Lyovin81 #1 Lyovin81 *
Esto es así.
Y es así porque las luchas identitarias son la estrategia del capital para desactivar la lucha de clases, cosa que han conseguido.
Pero son cosas tan obvias a estas alturas...
2 K 38
#4 tierramar
#1 Por que el capital domina los medios, son altavoces de lo woke; las reivindicaciones laborales no tienen eco en los medios, ni los partidos que defienden los derechos laborales o las pensiones,... Lo que no aparece en los medios no existe.
1 K 31
#11 intotheflow *
#4 "Por que el capital domina los medios" : correcto, excepto por la falta de ortografía.
"son altavoces de lo woke; las reivindicaciones laborales no tienen eco en los medios, ni los partidos que defienden los derechos laborales o las pensiones,... ": falso. Woke y antiwoke tienen cobertura cada cual en sus espacios. Todo lo demás, invent.
"Lo que no aparece en los medios no existe": correcto, pero añadiría: "lo que fulano no ve en los medios, no existe para…   » ver todo el comentario
1 K 17
Lyovin81 #29 Lyovin81
#4 Eso es. Siempre certero, terramar.
0 K 7
ostiayajoder #30 ostiayajoder
#4 reivindicaciones laborales????

Pero DE QUE COJONES ME HABLAS???

Reducir la jornada laboral?
Subir el salario minimo?
Aumentar la baja por paternidad/maternidad????????

Pero si se esta comiendo la tostada una ultraderecha q solo grita: 'PUTOS MOROS Y PUTOS ROJOS Y PERROXANXEZ HIJO DE PUTA'!!!!

Acaso la ultraderecha crece pq este prometiendo mejor sanidad o mejores pensiones para nuestros ancianos?

Pero en q mundo vives?
0 K 10
palestina #9 palestina
Así rápido, se me ocurren algunas cosas que han hecho para mejorar nuestras condiciones de vida:
Subida del salario mínimo
Mejora de las pensiones
Control de horarios
Mejora de la conciliación
Intento de reducción de la jornada laboral
Todo con la oposición de las derechuzas
2 K 37
#14 tierramar
#9 Cierto, y en gran medida gracias a la presencia de Sumar y Podemos en el gobierno
0 K 19
palestina #15 palestina
#14 Sin ellos en el gobierno el PsOE no hubiera hecho nada.
1 K 30
#24 Galton
#9 Se le olvida "Incrementar los impuestos a las empresas y ricos." Especialmente a las grandes empresas y a los muy ricos...
0 K 9
#5 tierramar
Esta es la lista de partidos en España, he quitado los que sé son derecha, ¿Reconocen ustedes en la lista cuáles defienden derechos de los trabajadores y los pensionistas,?
Tercera Edad En Acción (3E)
Escaños En Blanco (votar en blanco a un Senado que sólo existe para colocar a políticos, ahorraría bastante)
Recortes Cero
Podemos-IU-AV en la Comunidad de Madrid
Adelante Andalucía (Adelante Andalucía)
Ahora Canarias-Partido Comunista Del Pueblo Canario (Ahora)
Almerienses-Regionalistas…   » ver todo el comentario
1 K 31
#20 intotheflow
#5 Algunos no los conozco, ¿alguien puede completar el acertijo de #5 que parece que intenta demostrar algo?
Tercera Edad En Acción (3E)
Escaños En Blanco (votar en blanco a un Senado que sólo existe para colocar a políticos, ahorraría bastante)
Recortes Cero
Podemos-IU-AV en la Comunidad de Madrid
Adelante Andalucía (Adelante Andalucía)
Ahora Canarias-Partido Comunista Del Pueblo Canario (Ahora)
Almerienses-Regionalistas Pro Almería (Alm)
Aragón Existe -

…   » ver todo el comentario
0 K 7
#25 tierramar
#20 Intento mostrar que si hay partidos de izquierda, a los que los trabajadores se pueden acercar, para unirse y luchar, en vez de esperar que las cosas cambien solas. Y que cada cuál elija el más cercano, de modo que conozcan quienes lo conforman, para no llevarnos las sorpresas habituales: ministros que son bandidos,...
0 K 19
#6 Klamp
Ya está la peña de derechas diciendo como se tiene que ser de izquierdas. Aparta que yo lo hago mejor.
2 K 30
#10 lluissubi
#6 si... Diría que ese medio, de izquierdas no es.
0 K 7
#16 lluissubi
Según chatpt....


#10 No he encontrado una fuente que declare explícitamente la línea política de El Enclave (elenclave.es) como afiliada formalmente a un partido o ideología concreta. Pero, basándome en los contenidos que he revisado, se puede inferir que tienen una orientación ideológica bastante definida. Aquí lo que he observado y lo que sugiere:


---

Lo que se ve

1. Temas frecuentes

Críticas a la “ideología de género”, al “woke”, al feminismo cuando se considera que éste va más allá…   » ver todo el comentario
0 K 7
#21 Leon_Bocanegra
#16 pertenece a Roberto Vaquero, que es administrador único de la empresa el enclave información SL
1 K 16
#22 lluissubi
#21 gracias por la info.
0 K 7
#12 Leon_Bocanegra
La izquierda está desaparecida ,porque a poco que saque la cabeza van directos al banquillo de los acusados , aunque solo sea porque una compañera de partido sujete a tu bebé en brazos.

Apenas voto negativo los envíos ,pero está basura que manda #0 para poder vender su libro (solo hay que echar un vistazo a su perfil) se va a llevar un voto negativo. Ya se cansa uno de tanta izquierda verdadera más cercana a frente obrero que a las ideas de izquierdas.
1 K 24
Doisneau #17 Doisneau *
Lo cierto es que tenemos un problemon en la izquierda de cojones, por un lado Sumar esta claro que ya no aporta nada, y se ha conformado con ir a rebufo del PSOE, con la imagen que Diaz tenia hace un par de años de negociadora fuerte totalmente reventada. Ademas, la estrategia de no tener ningun tipo de personalidad y ponerse de perfil a todo solo funciona en partidos grandes, por mucho que Diaz se empeñe en hacerlo constantemente. Por otro lado, podemos ya hace casi 8 años que viro el…   » ver todo el comentario
0 K 14
#19 tierramar
Lo que está claro es que meneadme está sometida a la censura woke como tantos medios, que han llevado a la situación actual: la lucha de clases, las reivindicaciones laborales han desaparecido de los medios de comunicación oficiales
1 K 12
Malinke #13 Malinke
¿Quieren decir que la derecha se preocupa más de los derechos de la clase trabajadora que la izquierda?
No leí el envío y no sé de qué pie cojea el medio, pero por la entradilla pareciera que están haciendo publicidad de la derecha.
0 K 11
#18 Leon_Bocanegra
#13 el medio tiene un administrador único llamado ... Atención, sorpresa...


Roberto Vaquero.


Hay que joderse.
0 K 9
#23 Leon_Bocanegra
Esta mañana le decía yo a #0 en otra noticia que viendo sus comentarios, a él el cuerpo le pide frente obrero

www.meneame.net/story/71-jovenes-migrantes-llegaron-espana-como-menore


Y PAM ahora nos viene con un envío de un medio perteneciente a Roberto Vaquero.
Si es que son tan predecibles.
0 K 9
Raúl_Rattlehead #26 Raúl_Rattlehead
Un medio de ultraderecha diciendo a la izquierda lo que tiene que hacer o no. Venga, a acostar.

A parte de que el artículo es un puñado de generalizaciones a buco que no para de repetir que "la izquierda mal porque feminismo y mariquitas". Mira que se pueden hacer críticas sesudas al tema, de las que no gustan a Podemos y compañía, pero han elegido por empalmar tuits de algun retrasado y hacerlo artículo. Penoso.
0 K 7
#28 Saruman86
Porque el bipartidismo cuando a visto que podían perder sus privilegios ya se han encargado de aniquilarla, por todos los medios posibles?
"Quien pueda hacer, que haga".
0 K 6

menéame