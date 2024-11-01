¿Dónde están los partidos de izquierda en España?

La izquierda española ha dejado de existir como fuerza transformadora.Los partidos de izquierda en España han perdido su utilidad para la clase trabajadora. Mientras se obsesionan con las políticas identitarias y las modas progresistas dictadas por organismos internacionales, han abandonado las demandas históricas del movimiento obrero. La izquierda, ahora prefiere centrarse en debates irrelevantes mientras miles de familias obreras apenas llegan a fin de mes. ¿Por qué no se discute sobre la redistribución de la riqueza. o la nacionalización de