De donar ventiladores a exigir techo en el patio: las familias reclaman medios contra el calor en los centros de Canarias
Las AMPA aseguran que ponen muchos recursos «sin tener por qué» para combatir las altas temperaturas, denuncian quemaduras e insolaciones en el CEIP Bañaderos
etiquetas
calor
canarias
educación
cambio climático
actualidad
actualidad
#5
davidvsgoliat
Y árboles!
0
K
11
#1
Golan_Trevize
¿pero no es que Las Canarias es donde "hace buen tiempo" todo el año?
0
K
11
#2
Guanarteme
#1
Si te digo que cuando yo era niño en mi ciudad no había aires acondicionados, ni siquiera ventiladores.
Pues.... Eso ya no es así.
Otra cosa, los padres de los niños que han sufrido insolaciones y quemaduras están tardando en denunciar a la Consejería.
1
K
25
#3
Leon_Bocanegra
#2
en la mia tampoco, y es una de las ciudades más "cálidas" de España . Pero tampoco hacia el calor que hace ahora. Ni de lejos.
1
K
23
#4
Guanarteme
#3
En la mía podía hacer calor al mediodía y por la tarde, pero por la noche siempre refrescaba y la brisa marina era una delicia.
Ya no, o tienes un buen ventilador o no duermes.
0
K
14
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
