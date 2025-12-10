Un donante danés con una mutación cancerígena concibe 197 hijos, 35 de ellos en España

Durante más de quince años, un banco de esperma situado en Dinamarca vendió el esperma de un mismo donante. Como resultado, se engendraron 197 hijos en catorce países distintos –incluido España–. Lo realmente preocupante de esta donación es que estaba cargada de una mutación genética, la cuál aumentaba radicalmente el riesgo de padecer cáncer. En España, el 11,4 % son portadores de la mutación cancerígena –uno de ellos ya ha enfermado– en otros países como Francia, algunos menores ya han desarrollado dos tumores distintos a edades tempranas