Donald Trump quiere "limpiar" Gaza para establecer una ciudad IA
The Washington Post reveló un documento en el que se observa cómo Estados Unidos planea construir Centros de Datos y fábricas de vehículos eléctricos, entre otros desarrollos.
etiquetas:
trump
gaza
ia
palestina
eeuu
#1
WcPC
Como todos los inútiles, se creen que poniendo IA al lado convierte el horror en aceptable.
1
K
19
#2
ooshima
Campos de cultivo y un resort turístico quizás.
El hype de la IA se habrá muerto antes que eso.
0
K
7
El hype de la IA se habrá muerto antes que eso.