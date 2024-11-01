edición general
Donald Trump quiere “limpiar” Gaza para establecer una ciudad IA

The Washington Post reveló un documento en el que se observa cómo Estados Unidos planea construir Centros de Datos y fábricas de vehículos eléctricos, entre otros desarrollos.

WcPC #1 WcPC
Como todos los inútiles, se creen que poniendo IA al lado convierte el horror en aceptable.
#2 ooshima
Campos de cultivo y un resort turístico quizás.

El hype de la IA se habrá muerto antes que eso.
