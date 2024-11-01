Donald Trump confirma que no se reunirá con Putin; no quiere que sea una “pérdida de tiempo”

La decisión de posponer la reunión en Budapest, que Trump había anunciado la semana pasada, se produjo después de que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvieron una conversación telefónica el lunes. Lavrov dejó en claro el martes que Rusia se opone a un alto el fuego inmediato. En tanto, Trump ha estado cambiando a lo largo del año su postura en torno a cuestiones clave de la guerra.