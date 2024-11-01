Donald Trump arremete contra una reportera del New York Times: "es fea por dentro y por fuera"

"Los sinvergüenzas del fallido New York Times lo han vuelto a hacer", "lunáticos radicales de izquierda, que pronto cerrarán, publican en mi contra diciendo que estoy perdiendo energía", mientras califica al diario como "basura barata" y "enemigo del pueblo". Trump ataca un artículo que señala "signos de fatiga" mientras se enfrenta "las realidades del envejecimiento" a sus 79 años. "Pasé un examen físico perfecto y una prueba cognitiva integral ('que aprobé con éxito')". "La autora solo escribe cosas malas de mí, es una reportera de tercera".