edición general
12 meneos
16 clics
Donald Trump arremete contra una reportera del New York Times: "es fea por dentro y por fuera"

Donald Trump arremete contra una reportera del New York Times: "es fea por dentro y por fuera"

"Los sinvergüenzas del fallido New York Times lo han vuelto a hacer", "lunáticos radicales de izquierda, que pronto cerrarán, publican en mi contra diciendo que estoy perdiendo energía", mientras califica al diario como "basura barata" y "enemigo del pueblo". Trump ataca un artículo que señala "signos de fatiga" mientras se enfrenta "las realidades del envejecimiento" a sus 79 años. "Pasé un examen físico perfecto y una prueba cognitiva integral ('que aprobé con éxito')". "La autora solo escribe cosas malas de mí, es una reportera de tercera".

| etiquetas: donald trump , new york times , katie rogers , artículo , envejecimiento
8 4 0 K 152 trumpadas
3 comentarios
8 4 0 K 152 trumpadas
#2 Albarkas
Habló el Adonis naranja...
0 K 18
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Que sí, hombre que sí. Que estás hecho una mandarina, tienes el físico y la agilidad mental de un zagal de 20 años.
0 K 12
Alakrán_ #1 Alakrán_
"Enemigo del pueblo", ya no hay diferencia en el discurso de una dictadura socialista y el presidente de los EEUU.
¿Este no se burlaba de Biden por viejo? Ergo es el enemigo del pueblo, aunque no por esto precisamente.
0 K 11

menéame