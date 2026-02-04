‘Don Colossus’, la estatua dorada del presidente Trump que busca su hogar  

Es conocida como “Don Colossus”. Con sus 4,5 metros de altura, la estatua del presidente Donald Trump, montada sobre su pedestal de 3175 kilos, tiene la altura aproximada de un edificio de dos plantas: se trata de una efigie gigantesca fundida en bronce y con una gruesa capa de pan de oro. Durante más de un año, la estatua dorada ha sido el centro de una de las empresas más extrañas de la era Trump para hacer dinero. Un grupo de inversores en criptomonedas pagó 300.000 dólares para que un escultor la creara como homenaje al mandatario