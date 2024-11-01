edición general
Dominio comercial de China y Estados Unidos (2000 – 2024)

Dominio comercial de China y Estados Unidos (2000 – 2024)  

Este mapa, creado por Ehsan Soltani para Visual Capitalist en 2025, muestra cómo China y Estados Unidos han intercambiado su peso como socios comerciales de los distintos países del mundo.

TDCC
No sé la fiabilidad de tu mapa ni la del mio, pero también circula esto por internet:  media
Don_Pixote
#1 en ambos se han comido la tostada los Chinos

Pero bueno es lo que tiene crear la fábrica del mundo en el país más poblado del planeta, que tarde o temprano espabilaron
Suleiman
#1 Hoy mismo he leído que china substituye a eeeu en España, así que parece más actualizado el de la noticia.
EldelaPepi
Es natural; la gente se entiende mejor con alguien que no le apunte con una escopeta mientras le vende algo ... :-)
Magog
Si los chinos bailaran Ska el mundo se despedazaría
kipper
Los datos de ese mapa fueron elaborados por el Lowy Institute australiano.
Yo había publicado la noticia aquí cuando salió el informe correspondiente.

China vs Estados Unidos en el comercio mundial [ENG]
www.meneame.net/m/actualidad/china-vs-estados-unidos-comercio-mundial-

edit: allí hay una animación muy interesante sobre este tema
