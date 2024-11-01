El dominio de China sobre el mar alcanza un punto de no retorno que aterra a Occidente

En la lucha por el 'dominar' el mundo que enfrenta a EEUU y China se pueden ver con facilidad las diferencias culturales e inherentes de ambas potencias. EEUU, con el mejor ejército del mundo, domina los mares a nivel militar con sus portaaviones y bases por medio mundo... China, por el contrario, una nación comerciante desde hace siglos, ha 'tomado el mar' sin disparar un tiro, haciéndose con el dominio comercial de las aguas. Pekín lleva décadas madurando un plan que ahora está dando sus frutos.