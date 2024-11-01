edición general
El dominio de China sobre el mar alcanza un punto de no retorno que aterra a Occidente

En la lucha por el 'dominar' el mundo que enfrenta a EEUU y China se pueden ver con facilidad las diferencias culturales e inherentes de ambas potencias. EEUU, con el mejor ejército del mundo, domina los mares a nivel militar con sus portaaviones y bases por medio mundo... China, por el contrario, una nación comerciante desde hace siglos, ha 'tomado el mar' sin disparar un tiro, haciéndose con el dominio comercial de las aguas. Pekín lleva décadas madurando un plan que ahora está dando sus frutos.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
La política económica de China es más eficiente, EE.UU con bases militares por todo el mundo es un gasto sostenible mientras el dolar sea la moneda divisa y comercial, pero tiene un efecto negativo en su competitividad de sus productos nacionales, desde hace más de 50 años la balanza comercial de EE:UU. tené un saldo negativo, y eso llega un momento que es insostenible, quizá estamos en ese momento. Además la deuda pública de EE.UU. es ya de 37 billones de dólares.
EE.UU.es un gigante con pies de barro y China es un gigante con una buena base.
