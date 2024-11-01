·
El domingo y el lunes podrían ser días complicados por la DANA: ¡más de 100 l/m2!
Llega una dana. El modelo europeo prevé acumulados de 100 l/m2 en zonas de Canarias, del sur y sureste peninsular.
x.com/MeteoredES/status/1999070001504886955
|
etiquetas:
:
meteo
,
tiempo
,
dana
,
valencia
,
españa
actualidad
11 comentarios
actualidad
#5
Skiner
*
#4
Si algo se ha aprendido es que las previsiones fiables son inmediatas, no a 4 días vista.
Y tu sigues con tu rollo enfermizo.
Te deberías de cansar de hacer el ridículo cada vez que viene la más mínima lluvia.
2
K
40
#6
NPCMeneaMePersigue
*
#5
mientras el suceso ocurría lo negabas, las previsiones entonces acertaron 7 días antes, vamos que estás insistiendo en lo de entonces, en el genocidio y asesinato de personas
www.threads.com/@aemet_esp/post/DBeZwE5IZrS?xmt
2
K
25
#7
Skiner
*
#6
estas gravemente enfermo y dices unas tonterías siderales.
paso de tí te bloqueo y no tengo que aguantar nunca más tus estupideces.
1
K
25
#11
NPCMeneaMePersigue
#4
flipante mirad como la gente en
#_3
apoya genocidio en Valencia para que las empresas hagan dinero mientras la gente se ahoga
1
K
30
#8
NPCMeneaMePersigue
#_7
yo : prevenir, cuidao, la gente se ahoga, viene esto
Tu mientras la gente se ahoga: naaaaaa, naaaaaa
El enfermo yo, bueno vale, yo soy un enfermo y tu un asesino
2
K
25
#10
Pertinax
#8
¿Las admiraciones las has añadido para dar épica a tu turra habitual?
0
K
18
#1
Skiner
La fiabilidad a tantos días vista es rídicula.
Las únicas predicciones fiables son a 24 horas vista como mucho.
1
K
22
#2
NPCMeneaMePersigue
#1
Sí eso decían hace 1 año cuando daba el aviso aemet, el modelo suizo y mira 230 muertos, y aún insistis en el genocidio como en Valencia
1
K
32
#3
Skiner
*
#2
Eres un enfermo pesado, tremendista, aburrido.
Que tu "previsión" absurda a 4 días vista diga que pueden llover 100 l/m2 acumulados en no se sabe el tiempo porque el artículo no lo especifica es una pura patraña y tampoco especifica en donde va a llover.
El modelo europeo prevé acumulados superiores a los 100 l/m2 /(¿En cuanto tiempo? es indeterminado no es lo mismo en 1 hora que en varios días) en zonas de Canarias, del sur y sureste peninsular.
decir esto y nada es lo mismo.
3
K
43
#4
NPCMeneaMePersigue
#3
mientras yo denunciaba que la gente se ahogaba tu decías que no era para tanto e insistes en lo mismo
Mira tus comentarios del día de la riada
www.meneame.net/m/actualidad/asi-esta-valencia-ahora-mismo-despues-dan
2
K
25
#9
alkalin
#1
Depende del nivel de confianza que quieras. A muchos días vista se puede prever una tendencia general, con un intervalo de incertidumbre muy amplio. A medida que nos acercamos a la fecha, el intervalo se estrecha y la predicción gana fiabilidad.
Vamos, lo que viene a ser estadística de 1º.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
