El domingo y el lunes podrían ser días complicados por la DANA: ¡más de 100 l/m2!

Llega una dana. El modelo europeo prevé acumulados de 100 l/m2 en zonas de Canarias, del sur y sureste peninsular. x.com/MeteoredES/status/1999070001504886955

Skiner #5 Skiner *
#4 Si algo se ha aprendido es que las previsiones fiables son inmediatas, no a 4 días vista.
Y tu sigues con tu rollo enfermizo.
Te deberías de cansar de hacer el ridículo cada vez que viene la más mínima lluvia.
2 K 40
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#5 mientras el suceso ocurría lo negabas, las previsiones entonces acertaron 7 días antes, vamos que estás insistiendo en lo de entonces, en el genocidio y asesinato de personas www.threads.com/@aemet_esp/post/DBeZwE5IZrS?xmt
2 K 25
Skiner #7 Skiner *
#6 estas gravemente enfermo y dices unas tonterías siderales.
paso de tí te bloqueo y no tengo que aguantar nunca más tus estupideces.
1 K 25
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#4 flipante mirad como la gente en #_3 apoya genocidio en Valencia para que las empresas hagan dinero mientras la gente se ahoga
1 K 30
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#_7 yo : prevenir, cuidao, la gente se ahoga, viene esto

Tu mientras la gente se ahoga: naaaaaa, naaaaaa

El enfermo yo, bueno vale, yo soy un enfermo y tu un asesino
2 K 25
Pertinax #10 Pertinax
#8 ¿Las admiraciones las has añadido para dar épica a tu turra habitual?
0 K 18
Skiner #1 Skiner
La fiabilidad a tantos días vista es rídicula.
Las únicas predicciones fiables son a 24 horas vista como mucho.
1 K 22
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
#1 Sí eso decían hace 1 año cuando daba el aviso aemet, el modelo suizo y mira 230 muertos, y aún insistis en el genocidio como en Valencia
1 K 32
Skiner #3 Skiner *
#2 Eres un enfermo pesado, tremendista, aburrido.
Que tu "previsión" absurda a 4 días vista diga que pueden llover 100 l/m2 acumulados en no se sabe el tiempo porque el artículo no lo especifica es una pura patraña y tampoco especifica en donde va a llover.
El modelo europeo prevé acumulados superiores a los 100 l/m2 /(¿En cuanto tiempo? es indeterminado no es lo mismo en 1 hora que en varios días) en zonas de Canarias, del sur y sureste peninsular.
decir esto y nada es lo mismo.
3 K 43
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 mientras yo denunciaba que la gente se ahogaba tu decías que no era para tanto e insistes en lo mismo

Mira tus comentarios del día de la riada www.meneame.net/m/actualidad/asi-esta-valencia-ahora-mismo-despues-dan
2 K 25
#9 alkalin
#1 Depende del nivel de confianza que quieras. A muchos días vista se puede prever una tendencia general, con un intervalo de incertidumbre muy amplio. A medida que nos acercamos a la fecha, el intervalo se estrecha y la predicción gana fiabilidad.

Vamos, lo que viene a ser estadística de 1º.
0 K 7

