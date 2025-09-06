edición general
El domingo se canoniza a Carlo Acutis, el que será el primer santo milenial

Millones de visitantes han acudido al santuario para rezar ante su tumba. Una webcam que apunta al santuario del joven emite en Youtube imágenes de su cuerpo y de los peregrinos que lo visitan las 24 horas del día.

Vaelicus #6 Vaelicus
Este hilo es muy esclarecedor sobre quién es, un niño de familia acomodada que ha comprado la santificación
x.com/ROJIPARDOTV/status/1964975260316713282?t=Wa6Yo6ipx_SE-tYkgECQvg&
Magog #9 Magog
#6 no tengo Twitter
¿Alguien pega el contenido aquí?
enochmm #10 enochmm
#6 #9 Lo único que aporta el hilo es que era de familia rica y que para ser santo, al parecer, necesitas gastar dinero en abogados y mierdas.
cocolisto #3 cocolisto
El circo tiene un nuevo payaso.
Cuñado #5 Cuñado
el cuerpo de Acutis se expone en el Santuario del Desnudo [...] Una webcam que apunta al santuario del joven emite en Youtube imágenes de su cuerpo y de los peregrinos que lo visitan las 24 horas del día

Yo creo que eso es más bien contenido para OnlyFans.
antesdarle #7 antesdarle
#5 hay gente con fetiches muy extraños, pero en fin, nadie es perfecto
Cuñado #8 Cuñado
#7 Yo no diría perfecto, pero si te promocionan a superhéroe algún suporpoder te darán por ahí.

"patrón de Internet"

A éste habrá que rezarle cuando a LaLiga le dé por bloquear IPs a cholón :tinfoil:
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
No doy crédito a nada de esto. :shit:
Todo lo que dice el artículo me parece una marcianada.
#11 Borgiano
Pon "urgente" si ves que tal
lobotomico2 #4 lobotomico2
El domingo ya ha pasado y ya esta canonizado.

Lo mejor es que las fotos que ponen para que parezca incorrupto, es una imagen hecha en cera.
