Un documento notarial prueba que Begoña Villacís (Ciudadanos) falseó su cese en la sociedad

ABC ha solicitado a Begoña Villacís ver la escritura de compraventa de estos inmuebles, en la que se evidencia que la edil seguía como administradora, pero se ha negado a mostrarla. Esgrime que no tiene acceso a esa documentación porque está «desvinculada de la sociedad». Preguntada entonces por si puede solicitarla a su marido, también se ha negado tajantemente. No obstante, este diario ha podido consultar los documentos oficiales de la operación inmobiliaria, que no dejan lugar a dudas.