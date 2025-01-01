·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4691
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4538
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
4221
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3868
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
4041
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
más votadas
662
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
438
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
311
Miles de personas exigen en Galicia la dimisión de Alfonso Rueda tras su gestión de los incendios forestales
261
La ONU declara la hambruna en Gaza
447
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
55
clics
Documento definitivo del acuerdo EEUU-UE
Se firma el documento definitivo sobre las condiciones de los aranceles al 15% de EEUU a los productos europeos
|
etiquetas
:
aranceles
,
sometimiento
,
imperialismo
,
traición
11
1
0
K
144
politica
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
144
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
La pura realidad.
5
K
98
#2
themarquesito
*
En realidad esto no es todavía el acuerdo sino el marco de acuerdo. Además, cuando haya acuerdo, que llevará su tiempo porque hay que definir chorrocientas cosas, luego tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los representantes de los estados miembros.
Esto sin entrar en el hecho de que los aranceles que establezca Trump van a ser declarados ilegales por los tribunales estadounidenses, ya que no tiene la autoridad legal para establecer impuestos, potestad que recae de manera exclusiva en el Congreso de los EE.UU
3
K
56
#5
Mangione
*
Arancel del 15% a productos agrícolas mientras ahora Europa da vía libre al veneno norteamericano en nuestras estanterías.
Son unos putos traidores a todo nuestro continente y respectivos países. Fascistas traidores a nuestras culturas y modos de vida. Ratas traidoras que merecen un juicio por crímenes contra todo el continente y pasar la vida entre rejas por hacerles el favor de no ponerlos a colgar boca a bajo en las plazas públicas.
Se acabó el más mínimo respeto a la
derecha traidora.
#2
Grave error el que no tengas en cuenta
la pendiente resbaladiza.
6
K
73
#7
Pointman
*
#5
Como con la carne, que nos comprometemos a importar chorrocientas toneladas de carne de vacuno americana... que cumpla la normativa européa. ¿cuanta carne americana cumple esas condiciones?
y eso sin entrar en que Europa es exportadora neta en esos productos, así que a ver quien va a ser el que importe toda esa producción.
Todo ese lenguaje ambiguo no es casual. Trump quería poner aranceles y salir en la tele diciendo que había ganado. Eso es lo que le han dado. Ahora, de aquí a que salga un acuerdo real detallado, pueden pasar mucho tiempo. Los chinos hicieron algo parecido a principios de año.
2
K
45
#6
chavi
*
#2
PParlamento europeo es eso. El PParlamento. Tienen mayoria absoluta
Trump ordena a Ursula que hacer.
Ursula Manda. Feijoo y los demás obececen.
www.publico.es/internacional/ue-eeuu-pactan-escrito-terminos-acuerdo-e
2
K
45
#12
angelitoMagno
¿Quién puede más, la cabezonería de Trump o la burocracia europea?
1
K
34
#4
Kantinero
Estamos jodidos,........el PP europeo igualando en incompetencia al español......
2
K
32
#11
Mangione
#9
Los traidores a Europa, a callar. Ya no merecéis respeto alguno.
1
K
14
#14
Archaic_Abattoir
Lo único que he comprado proveniente de EEUU son pastillas de guitarra EMG y cuerdas de guitarra. Pero ya tengo la colección completa de guitarras y las cuerdas españolas ya son lo suficientemente buenas así que espero no comprar nada de EEUU a menos que me estafen como hace Mercadona que vende garbanzos de EEUU con el nombre de Garbanzo Pedrosillano.
0
K
10
#10
Perrota
Ahora es cuando los Parlamentos deben dar luz verde al documento segun tengo entendido.
La verdad es que el documento es un completo sinsentido, y creo que imposible de aplicar. Pero se gana tiempo hasta qje circule Trump.
0
K
10
#16
chavi
#10
No. "los parlamentos" no. En todo caso el PParlamento Europeo o incluso ni eso
0
K
13
#3
Findeton
EEUU se está disparando en el pie. Bien por la UE por no dispararse en el pie y no poner aranceles a los europeos por los productos americanos.
3
K
3
#8
chavi
#3
La UE si que se ha pegado un tiro en la cabeza aceptando esta mierda
1
K
19
#9
Findeton
#8
¿Qué pasa, eres trumpista y crees que los aranceles son buenos?
1
K
3
#13
Archaic_Abattoir
#3
¿Tú comerías comida traída de EEUU? Eso es una puta mierda. Solo hay que ver que los estadounidenses viven menos y mucho más enfermos ¿Quieres ser como ellos y vivir menos y más enfermo?
0
K
10
#17
bronco1890
#13
Ahí está la gracia del "acuerdo": si los consumidores europeos no quieren consumir los productos norteamericanos las empresas europeas no van a querer importar productos norteamericanos, y ni la UE ni Trump tienen manera de obligar ni a empresas ni a consumidores.
Todo esto suena a brindis al sol.
0
K
12
#15
BurraPeideira_
#3
Los aranceles no los inventó Trump, antes de Trump ya existían los aranceles y no eran para pegarse un tiro en el pié, precisamente cuando dejó de haber aranceles fue cuando nos desindustrializamos y empezó nuestra decadencia.
Y luego está la cuestión de aceptar un trato contrario a tus intereses y la relación de vasallaje que implica.
1
K
24
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto sin entrar en el hecho de que los aranceles que establezca Trump van a ser declarados ilegales por los tribunales estadounidenses, ya que no tiene la autoridad legal para establecer impuestos, potestad que recae de manera exclusiva en el Congreso de los EE.UU
Son unos putos traidores a todo nuestro continente y respectivos países. Fascistas traidores a nuestras culturas y modos de vida. Ratas traidoras que merecen un juicio por crímenes contra todo el continente y pasar la vida entre rejas por hacerles el favor de no ponerlos a colgar boca a bajo en las plazas públicas.
Se acabó el más mínimo respeto a la derecha traidora.
#2 Grave error el que no tengas en cuenta la pendiente resbaladiza.
Todo ese lenguaje ambiguo no es casual. Trump quería poner aranceles y salir en la tele diciendo que había ganado. Eso es lo que le han dado. Ahora, de aquí a que salga un acuerdo real detallado, pueden pasar mucho tiempo. Los chinos hicieron algo parecido a principios de año.
Trump ordena a Ursula que hacer.
Ursula Manda. Feijoo y los demás obececen.
www.publico.es/internacional/ue-eeuu-pactan-escrito-terminos-acuerdo-e
La verdad es que el documento es un completo sinsentido, y creo que imposible de aplicar. Pero se gana tiempo hasta qje circule Trump.
Todo esto suena a brindis al sol.
Y luego está la cuestión de aceptar un trato contrario a tus intereses y la relación de vasallaje que implica.