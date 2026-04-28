Documentan el impacto de una ola de calor sin precedentes en la Antártida

El debilitamiento del vórtice polar y la intrusión de aire cálido, junto con la baja cobertura de hielo, crearon condiciones únicas para que la ola de calor persistiera más de dos semanas. Durante el invierno austral de 2024, la Antártida Oriental registró una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que superaron en más de 9 °C el promedio habitual durante 17 días consecutivos.