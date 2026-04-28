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Documentan el impacto de una ola de calor sin precedentes en la Antártida

Documentan el impacto de una ola de calor sin precedentes en la Antártida

El debilitamiento del vórtice polar y la intrusión de aire cálido, junto con la baja cobertura de hielo, crearon condiciones únicas para que la ola de calor persistiera más de dos semanas. Durante el invierno austral de 2024, la Antártida Oriental registró una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que superaron en más de 9 °C el promedio habitual durante 17 días consecutivos.

| etiquetas: antártida , calor , vórtice polar
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7 comentarios
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Ripio #2 Ripio
Otra fuente:sciencemediacentre.es/observan-por-primera-vez-que-el-calor-de-las-pro

"Un nuevo estudio, basado en datos oceanográficos recogidos por barcos y boyas flotantes robóticas durante décadas, muestra la primera prueba de que una masa cálida de agua profunda circumpolar se aproxima a la Antártida, amenazando desde abajo las frágiles plataformas de hielo que la bordean. Este calentamiento en el océano Austral no solo tiene implicaciones para el deshielo antártico y el aumento del nivel del mar; también en la regulación del calor global, el almacenamiento de carbono y el sistema climático global".
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Ripio #1 Ripio
Enlaza al paper.
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Ripio #5 Ripio
Efectivamente, se derrite.
Y son varios factores los que suman.

Ya puedes seguir riéndote.
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Ripio #6 Ripio
Todólogos que saben más que equipos oceanográficos y universidades.
Sí, está pasando.
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Ripio #7 Ripio
Mi comentario 5 iba para 4, pero me tiene en ignore.
¡Bendito sea dioh!
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Nylo #3 Nylo
Jo, entonces ¿sólo estaban a -30 grados, en vez de -38? Se nos derrite el hielo...
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Nylo #4 Nylo *
Durante el invierno austral de 2024, la Antártida Oriental registró una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que superaron en más de 9 °C el promedio habitual durante 17 días consecutivos

- OK google, ¿cuál es la temperatura media de la Antártida Oriental durante el invierno austral?

- La temperatura media ronda los -60ºC. En las zonas más elevadas de la meseta, el frío puede intensificarse hasta alcanzar los -80ºC.
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