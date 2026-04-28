El debilitamiento del vórtice polar y la intrusión de aire cálido, junto con la baja cobertura de hielo, crearon condiciones únicas para que la ola de calor persistiera más de dos semanas. Durante el invierno austral de 2024, la Antártida Oriental registró una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que superaron en más de 9 °C el promedio habitual durante 17 días consecutivos.
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"Un nuevo estudio, basado en datos oceanográficos recogidos por barcos y boyas flotantes robóticas durante décadas, muestra la primera prueba de que una masa cálida de agua profunda circumpolar se aproxima a la Antártida, amenazando desde abajo las frágiles plataformas de hielo que la bordean. Este calentamiento en el océano Austral no solo tiene implicaciones para el deshielo antártico y el aumento del nivel del mar; también en la regulación del calor global, el almacenamiento de carbono y el sistema climático global".
Y son varios factores los que suman.
Ya puedes seguir riéndote.
Sí, está pasando.
¡Bendito sea dioh!
- OK google, ¿cuál es la temperatura media de la Antártida Oriental durante el invierno austral?
- La temperatura media ronda los -60ºC. En las zonas más elevadas de la meseta, el frío puede intensificarse hasta alcanzar los -80ºC.