Documental sobre el juego arcade «Sinistar» (Williams, 1983) [ENG]  

«Resucitando a Sinistar: un documental de ciberarqueología» narra los dos años de trabajo de Max para recuperar, restaurar y comprender en profundidad el código fuente original y la historia del desarrollo del juego arcade Sinistar, de Williams, de 1983. A través de una exhaustiva investigación y nuevas entrevistas con los creadores clave —entre ellos Noah Falstein, Mike Metz y John Newcomer—, la película reconstruye cómo evolucionó el juego a través de los prototipos, las limitaciones del hardware, los avances en el diseño de sonido (...)