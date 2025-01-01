edición general
El documental sobre Buenas Noches Rose se estrena este mes

Finalmente se estrena el documental "¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?". Llega en exclusiva para Movistar+ el 23 de agosto.

| etiquetas: documental , buenas noches rose , quién cojones son buenas noches rose
2 comentarios
reithor #1 reithor
Si los conoces, va tocando revisión de próstata/osteoporosis menopáusica, según género. Y si sabes cómo eligieron su nombre, te ahorras la prueba de alzheimer.
DeepBlue #2 DeepBlue
Me gustaba muchísimo más la maqueta que me pasaron en casette antes de publicar nada que luego el disco grabado en estudio.

No tiene nada que ver, pero curiosamente me viene a la mente otra vez que recuerdo un destrozo similar, la canción del Chikilicuatre al pasar de la original que hacían en el programa a la versión insulsa que finalmente fue al concurso eurovisivo.
